Врачи провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов

ABC News: врачи в США успешно разделили сросшихся животами сиамских близнецов

Врачи детской больницы в американском штате Техас успешно разделили сросшихся животами сиамских близнецов. Об этом сообщает ABC News.

Близнецы Элла и Элиза Фуллер родились в марте 2023 года. Сестры были соединены в области живота и делили часть тканей печени. При рождении вес каждого ребенка составлял примерно 2,59 килограмма.

С момента рождения девочки проходили лечение в неонатальном отделении интенсивной терапии. Было принято решение об операции по их разделению. В подготовке к ней участвовала команда из 17 специалистов, в том числе семеро хирургов и четверо анестезиологов. Операцию провели 14 июня, она продолжалась около шести часов.

Через три дня после разделения родители близнецов Сэнди и Джесси Фуллер впервые смогли взять своих дочерей на руки по отдельности. Девочек выписали из больницы, и сейчас они проходят реабилитационный период дома. Врачи считают, что операция прошла очень успешно, и не ожидают никаких осложнений в будущем.

Ранее сообщалось, что в Индии появился на свет ребенок с двумя головами, двумя сердцами и тремя руками. Перед родами женщине сообщили, что она ждет двойню.

