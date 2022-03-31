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Родился ребенок с двумя головами и тремя руками

У Шахин Хан из Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Индии появился на свет ребенок с двумя головами, двумя сердцами и тремя руками. Об этом сообщает The Mirror.

Ни врачи, ни мать новорожденного, Шахин Хан из города Ратлам, штат Мадхья-Прадеш, не были готовы к такому повороту событий. Ультразвуковое обследование, проводившееся во время беременности, не выявило отклонений. Перед родами женщине сообщили, что она ждет двойню.

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Родившиеся близнецы оказались сиамскими, у них общее тело и другие органы. Лишняя рука направлена назад и находится между их лицами. Младенца доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей. Женщина осталась в окружной больнице в Ратламе.

Чаще всего такие дети оказываются мертворожденными. «Подобные случаи происходят редко, и о состоянии ребенка судить сложно, особенно в первые дни, — заявил один из врачей. — Поэтому мы поместили его под наблюдение. Мы не планируем проводить никаких хирургических операций».

Ранее сообщалось, что в больнице Садар, расположенной на востоке Индии, родился ребенок с восемью конечностями. Несмотря на то, что местные объясняют врожденную аномалию божественным предназначением ребенка, врачи считают, что она связана с осложнениями, возникшими во время беременности.

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Алиса Дмитриева
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