У Шахин Хан из Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками

В Индии появился на свет ребенок с двумя головами, двумя сердцами и тремя руками. Об этом сообщает The Mirror.

Ни врачи, ни мать новорожденного, Шахин Хан из города Ратлам, штат Мадхья-Прадеш, не были готовы к такому повороту событий. Ультразвуковое обследование, проводившееся во время беременности, не выявило отклонений. Перед родами женщине сообщили, что она ждет двойню.

Родившиеся близнецы оказались сиамскими, у них общее тело и другие органы. Лишняя рука направлена назад и находится между их лицами. Младенца доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей. Женщина осталась в окружной больнице в Ратламе.

Чаще всего такие дети оказываются мертворожденными. «Подобные случаи происходят редко, и о состоянии ребенка судить сложно, особенно в первые дни, — заявил один из врачей. — Поэтому мы поместили его под наблюдение. Мы не планируем проводить никаких хирургических операций».

Ранее сообщалось, что в больнице Садар, расположенной на востоке Индии, родился ребенок с восемью конечностями. Несмотря на то, что местные объясняют врожденную аномалию божественным предназначением ребенка, врачи считают, что она связана с осложнениями, возникшими во время беременности.