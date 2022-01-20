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Ребенок с четырьмя руками и ногами родился в Индии

Женщина родила младенца с восемью конечностями в индийской больнице Садар

Кадр: видео Citi India News / YouTube

В больнице Садар, расположенной на востоке Индии, родился ребенок с восемью конечностями. Об этом сообщает Daily Star.

В понедельник, 17 января, местные жители начали стекаться в больницу. По окрестностям распространилась информация о том, что женщина родила необычного ребенка с четырьмя руками и ногами.

Младенца, пол которого не сообщается, завернули в разноцветные простыни и положили на колени матери. Несмотря на то, что местные объясняют врожденную аномалию божественным предназначением ребенка, врачи считают, что она связана с осложнениями, возникшими во время беременности.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками. Вместе с девочкой 24-летняя женщина родила здорового мальчика.

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Евгения Черкасова
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