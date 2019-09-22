Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками. Об этом сообщает The Mirror.

Младенец появился на свет в одной из государственных индийских больниц. Вместе с девочкой 24-летняя женщина родила здорового мальчика. Врачи предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

Дополнительные конечности находятся на груди и животе ребенка. Их собираются удалить с помощью операции. Изначально у девочки также были проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду, и состояние жизненно важных органов стабилизировалось.

В 2018 году сообщалось о том, что в индийском штате Чхаттисгарх паломники поклоняются ребенку, родившемуся с тремя руками. Размер лишней конечности был меньше нормального. Она располагалась на груди возле правой руки.

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