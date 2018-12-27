Суеверные индийцы стали поклоняться трехрукой девочке

В индийском штате Чхаттисгарх паломники поклоняются ребенку, родившемуся с тремя руками. Об этом сообщает издание New York Post.

Трехрукая девочка появилась на свет в одном из сел штата в начале ноября. Размер лишней конечности меньше нормального. Она располагается на груди возле правой руки.

Ребенка осмотрели в местном медицинском учреждении и признали совершенно здоровым. В то же время глава Института медицинских наук штата Чхаттисгарх рекомендовал родителям подумать об ампутации третьей руки. По его мнению, это позволит девочке вести нормальную жизнь.

Слух о необычном отклонении быстро облетел деревню. Кое-кто из местных жителей пытался поклоняться ребенку, как богу.

В ноябре сообщалось, что в индийском штате Мегхалая у семимесячного ребенка отрезали четыре лишние конечности. Девочка родилась с двойным набором рук и ног, а также наростом на животе и нижней части груди, представляющим собой недоразвитого близнеца-паразита.

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