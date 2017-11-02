В Индии родился ребенок с двумя головами

Видео: Universal M Online / YouTube

В индийском штате Амбайогай родились парапаги — сиамские близнецы с общим туловищем и конечностями, сообщает Indian Express. Пара детей общим весом 3,7 килограмма имела разные легкие и сердце, но общие другие органы.

После рождения у близнецов наблюдались проблемы с дыханием. Индийские врачи узнали об отклонении в развитии плода только на 32-й неделе беременности после того, как мать пожаловалась в местную больницу на боль в животе. До этого никаким специальным диагностическим процедурам роженица не подвергалась.

После обследования медики предупредили отца детей, что близнецы вряд ли выживут. Малыши появились на свет на 36-й неделе беременности и скончались спустя сутки после рождения.