В Северном море выловили морскую свинью с двумя головами

Рыболовное судно, занимавшееся промыслом в Северном море у берегов Нидерландов, поймало двухголовую морскую свинью. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на журнал Deinsea, издаваемый Роттердамским музеем естествознания.

Необычное животное попалось траулеру GO9 Onderneming 30 мая. Рыбаки были изумлены, но решили не показывать находку ученым, а выбросить ее в море. Они опасались, что не имеют права держать мертвую морскую свинью на борту. Сфотографировав тушу, рыбаки поспешили избавиться от нее.

Специалисты, изучившие фотографии пойманного животного, полагают, что в сетях траулера оказался труп новорожденных сиамских близнецов, погибших вскоре после рождения. До сих пор ученым был известен лишь один случай, когда морская свинья родила близнецов. Сиамских близнецов этого вида биологи увидели впервые.

«Сообщения о сиамских близнецах китов и дельфинов исключительно редки, — отмечает Deinsea. — В публикациях описано только девять подобных случаев».

Морские свиньи — это морские животные из отряда китообразные, напоминающие небольших дельфинов. Они вырастают до 1,6 метра в длину и весят до 60 килограммов. Распространены на севере Атлантического и Тихого океанов, а также в Черном море.

8 июня сообщалось, что актер Леонардо Ди Каприо, президент Мексики Энрике Пенья Ньето и мексиканский миллиардер Карлос Слим подписали договор о защите калифорнийских морских свиней, которым грозит исчезновение.