Младенцу отрезали четыре лишние конечности

В индийском штате Мегхалая у семимесячного ребенка удалили близнеца-паразита. Об этом сообщает издание New York Post.

Девочка родилась с двойным набором рук и ног, а также наростом на животе и нижней части груди, представляющим собой недоразвитого близнеца-паразита. Зародыш поглотил его на ранних стадиях эмбрионального развития.

Во время операции, которая продолжалась два с половиной часа, у ребенка удалили четыре лишние конечности и отделили близнеца-паразита. «Это был сложный случай, — утверждает хирург. — Близнец-паразит использовал жизненно важные органы живого близнеца. Печень, выпадающий кишечник выходили из пупка девочки».

В июле сообщалось, что жители филиппинского города Илиган собрали деньги на удаление близнеца-паразита у 14-летней Вероники Комингес. Девочка родилась с двумя лишними конечностями и продолговатым наростом на животе и груди, из-под которого сочились кровь и жидкость с неприятным запахом.

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