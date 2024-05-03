Одержимой популярным актером взрослой женщине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет взрослой женщине, одержимой популярным актером, с которым она познакомилась когда-то по работе. Его рекомендации опубликовало издание Slate.

По словам 42-летней женщины, раньше она хотела стать режиссером, много ездила по фестивалям и на одном из них познакомилась с популярным актером, которого хотела снять в своем проекте. С 2013 года она забросила подобные карьерные амбиции и не общалась с мужчиной, однако несколько лет назад увидела его в эротическом сне и влюбилась. «Я посмотрела много интервью с ним. Это открыло старые раны о нереализованных мечтах. У меня начались яркие сексуальные фантазии с его участием, и я их стыжусь», — призналась женщина. Она добавила, что может выйти на связь с этим актером через общего знакомого режиссера, однако не знает, стоит ли это делать. Женщина также переживает, что сексуально объективирует ничего не подозревающего человека.

В ответ Юзвяк призвал автора письма не судить себя строго и напомнил, что ее действия никому не причинили вреда. Коуч отметил, что женщина действительно может попытаться выйти на связь со человеком из своих фантазий. «У вас было профессиональное общение. Совершенно разумно попросить вашего общего друга предоставить вам контакт. Вам необязательно раскрывать свои мотивы — с точки зрения постороннего человека, мотивов достаточно», — написал он.

Фантазировать о человеке, который этого не подозревает, по словам коуча, нормально. «Преимущества мозга в том, что внутри него можно делать все, что хочется, и никто не пострадает. Но вы стыдитесь своих страстей. Избавление от стыда может быть долгим и разочаровывающим процессом, но оно обязательно включает в себя осознание того, кто вы есть и чего вы хотите», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет мужу, который попытался удивить супругу в постели, однако та осмеяла его за эротическое белье. В ответ Юзвяк отметил, что, возможно, и жене требуется помощь в том, чтобы раскрыть свою сексуальность.