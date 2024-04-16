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02:00, 16 апреля 2024Забота о себе

Мужчина попытался удивить жену в постели и был осмеян

Фото: ruzanna / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, который попытался удивить супругу в постели, однако та его осмеяла. Его рекомендации опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, у них с женой разные сексуальные темпераменты. Ему нравится заниматься сексом, а жена соглашается на близость примерно раз в десять дней и никогда сама не инициирует ее. Чтобы разнообразить сексуальную жизнь, мужчина купил дизайнерское мужское нижнее белье и примерил его. «Я зашел в комнату, и она начала смеяться. Сказала, что я выгляжу комично, что это вещь для ненормальных и что она выглядит как что-то медицинское. Мы так много говорили об этой проблеме, но мне действительно тяжело, я чувствую себя неудовлетворенным и одиноким», — написал он, попросив о помощи.

В ответ Юзвяк отметил, что, возможно, и жене требуется помощь в том, чтобы раскрыть свою сексуальность. «Если вы обсуждаете только нужды и неудовлетворение мужчины, попробуйте для разнообразия сконцентрироваться на женских. Пусть она объяснит, почему ей не нравится секс и что бы она хотела попробовать, но скрывала», — сказал он.

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По словам Юзвяка, если женщина не сможет найти ответы на эти вопросы, помочь может семейный терапевт. «Если ее либидо останется неизменным, единственный другой этический выход — попробовать открытые отношения. В противном случае вам следует просто принять это и положиться на холодную и суровую правду: мы не всегда можем иметь все, что хотим», — заключил коуч.

Ранее Юзвяк дал совет мужу, которого возмутило изменившееся сексуальное поведение супруги после родов, а также то, что жена не только не работает, но и не поддерживает порядок в доме. В ответ Юзвяк назвал рассуждения мужчины сексистскими.

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      Александра Лисица
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