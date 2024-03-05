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08:30, 5 марта 2024Забота о себе

Жена стала отказываться от секса после родов и возмутила мужа

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, которого возмутило изменившееся поведение супруги после родов. Его рекомендации опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказал, что жена стала отказываться от привычного для него ритма секса — каждые два-три дня с с тех пор, как два года назад родила сына. Вместо интима она предпочитает вязать или заниматься йогой. Мужчина удивлен, что супруга не может посвятить ему 30-40 минут в день при условии, что он обеспечивает ее и дает возможность находиться дома с сыном. «Когда я говорю это, она злится, ей отвратительно, что я пытаюсь склонить ее к сексу. Объясняет, что женщины не сексуальны, когда они не в настроении, и выставляет все так, будто я хочу ее изнасиловать», — пожаловался он, добавив, что жена не только не работает, но и не поддерживает порядок в доме.

В ответ Юзвяк назвал рассуждения мужчины сексистскими. «В отношениях нет торга, вы не можете требовать одно, потому что обеспечиваете другое. Работаете и ипотеку вы выплачиваете не для жены, а для семьи, включая себя, иначе у вас не было бы дома», — отметил он.

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Юзвяк также добавил, что женщины часто жалуются на низкое либидо после родов, и если жена видит секс как изнасилование, пора испробовать другой подход. «Вы упускаете важное: секс — это когда вы делитесь, не думаете о себе, а наслаждаетесь друг другом. Вам нужна эмпатия; без интима за несколько дней вы можете заскучать, но вы все-таки сможете дотянуть до следующего дня. Поддержите жену, узнайте о ее нуждах и постарайтесь их удовлетворить, а может, чудо сотворит личная или парная терапия», — посоветовал эксперт.

Ранее Юзвяк дал совет пожилому мужчине, который удивился неожиданной перемене в интимной жизни. Мужчина, в 66 лет продолжающий активно заниматься сексом, вдруг перестал эякулировать.

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      Александра Лисица
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