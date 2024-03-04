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05:00, 4 марта 2024Забота о себе

Продолжающий заниматься сексом в 66 лет мужчина удивился неожиданной перемене

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилому мужчине, который удивился неожиданной перемене в интимной жизни. Его рекомендации опубликовало издание Slate.

Мужчина, в 66 лет продолжающий активно заниматься сексом, вдруг перестал эякулировать. Он достигает эрекции, иногда с помощью специальных препаратов, испытывает оргазм, но спермы нет. «Это был Ниагарский водопад, а теперь Рио-Гранде, то есть почти ничего. А мне нравилась мокрая сексуальная жизнь», — написал он. Автор письма добавил, что принимает лекарство от диабета и недавно проверял здоровье простаты — она оказалась в порядке. Мужчина задался вопросом, можно ли вернуть эякуляцию.

По словам Юзвяка, проконсультировавшегося для ответа с андрологом Чарльзом Велливером, это состояние может быть связано с диабетом и называется ретроградной эякуляцией. «Процессы, которые необходимы, чтобы исторгнуть эякулят, не запускаются из-за неврологических изменений, вызванных диабетом, и сперма оказывается в мочевом пузыре», — объяснил Велливер. Он уточнил, что некоторые лекарства от болезней простаты приводят к исчезновению эякуляции. Врач порекомендовал автору письма посоветоваться с врачом, который подберет ему средство, купирующее ретроградную эякуляцию.

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      Александра Лисица
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