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05:00, 27 февраля 2024Забота о себе

Пережившим рак одного из партнеров парам дали интимный совет

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, партнер которой излечился от рака и стал неуверен в себе и своей сексуальной привлекательности. Его рекомендации подобным парам опубликовало издание Slate.

По словам женщины, ей и мужу чуть за 30, и до болезни их интимная жизнь была удовлетворительной. Во время лечения они не занимались сексом, а теперь переживший рак и месяцы химиотерапии муж постоянно ругает себя и старается побыстрее закончить половой акт из-за того, что его внешность изменилась. «Возможно, сейчас он не сексуальнее всех на свете, но я бы легко об этом забыла, если бы он постоянно не твердил, как уродлив и непривлекателен. Конечно, я убеждаю его, что для меня он хорош всегда, но мне трудно возбудиться после того, как я целый день выслушиваю его речи о непривлекательности и знаю, что секс будет длиться несколько минут», — пожаловалась она.

Женщина также уточнила, что понимает: восстановление будет долгим, и мужу нужна ее поддержка. Однако она не знает, когда ей нужно начать обращать внимание и на свои нужды. В ответ Юзвяк отметил, что не будет неэтичным признаться мужу, какое влияние на автора письма оказывают его слова. «Что-нибудь вроде — знаешь, мне грустно слышать, как ты говоришь о себе, я вижу тебя не так. Но проясните, что когда он критикует себя, он критикует и вас. Скажите, что для вас важно улучшить сексуальную жизнь, что его негативные слова разрушают вашу связь», — предложил он.

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Кроме того, Юзвяк посоветовал не стесняться мастурбации. «Поскольку ваш муж ранимый человек (и, честно говоря, он только что перенес рак!), возможно, вы захотите скрывать ее. Вы можете вместе мастурбировать, чтобы взаимодействовать в контексте, который не будет требовать от него высоких исполнительских навыков в постели», — предложил коуч.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, пожаловавшейся на боль в челюсти во время орального секса. Он отметил, что оральный секс — это не обязанность, и заверил, что женщина не должна непременно заранее объяснять новым партнерам, почему его не будет.

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      Александра Лисица
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