Женщина пожаловалась на необычную проблему во время орального секса

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, страдающей от болей в челюсти во время орального секса. Его рекомендации опубликовало издание Slate.

Женщина рассказала, у нее диагностирована дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Это значит, что, если она продержит челюсть открытой более двух минут, у нее начнется головная боль и боль во рту, которая может продлиться до суток. По словам автора письма, из-за этого она не знает, как признаваться потенциальным партнерам в том, что она не будет заниматься оральным сексом.

В ответ Юзвяк отметил, что оральный секс — это не обязанность, и заверил, что женщина не должна непременно заранее объяснять, почему его не будет. «Если после или во время секса партнер спросит, в чем дело, тогда и объясните. Конечно, не обманывайте его, если об этом зайдет речь. Но иногда лучший способ выразить ваши секс-интересы и узнать чужие — это отправиться в постель», — написал он. При этом секс-коуч отметил, что некоторые мужчины не любят оральный секс.

Также, добавил коуч, при желании люди с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава могут попробовать лизать и гладить половые органы партнера, а также стимулировать их лицом.

Ранее мужчины, не получающие удовольствия от орального секса, рассказали о своем опыте. Некоторые из пользователей признались, что им неловко, когда партнерша не может довести их до оргазма.