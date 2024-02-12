Не получающие удовольствия от орального секса мужчины рассказали о своем опыте

Мужчины, не получающие удовольствия от орального секса, рассказали о своем опыте. Своими историями противники минета поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые из пользователей признались, что им неловко, когда партнерша не может довести их до оргазма.

Я не кончаю от минета и думаю, что из-за этого она расстраивается

Blastspark01 пользователь Reddit

Другие заявили, что не считают стимуляцию во время орального секса достаточной, даже если женщина старается.

Как будто проще помастурбировать да и закончить с этим. Весело, только если мы делаем это в позиции 69 и ей нравится, но и так я лучше просто сделаю ей куннилингус Swartz142 пользователь Reddit

Один из комментаторов признался, что ему во время минета не хватает чувства близости с партнершей.

Когда мы стимулируем друг друга руками, лица могут быть близко. Когда она спускается вниз, мне не хватает этой разделенной интимности

ThePurityPixel пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, пережившие развод, поделились главными открытиями, которые сделали после разрыва. Многие люди указали на то, что человек, с которым заключаешь брак, и человек, с которым разводишься, внезапно оказываются разными людьми.