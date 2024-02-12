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07:00, 12 февраля 2024Забота о себе

Не получающие удовольствия от орального секса мужчины рассказали о своем опыте

Фото: Volodymyr Tverdokhlib / Shutterstock / Fotodom

Мужчины, не получающие удовольствия от орального секса, рассказали о своем опыте. Своими историями противники минета поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые из пользователей признались, что им неловко, когда партнерша не может довести их до оргазма.

Я не кончаю от минета и думаю, что из-за этого она расстраивается

Blastspark01пользователь Reddit

Другие заявили, что не считают стимуляцию во время орального секса достаточной, даже если женщина старается.

Как будто проще помастурбировать да и закончить с этим. Весело, только если мы делаем это в позиции 69 и ей нравится, но и так я лучше просто сделаю ей куннилингус

Swartz142пользователь Reddit
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Когда мы стимулируем друг друга руками, лица могут быть близко. Когда она спускается вниз, мне не хватает этой разделенной интимности

ThePurityPixelпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, пережившие развод, поделились главными открытиями, которые сделали после разрыва. Многие люди указали на то, что человек, с которым заключаешь брак, и человек, с которым разводишься, внезапно оказываются разными людьми.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
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