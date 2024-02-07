Пережившие развод люди поделились главными открытиями

Мужчины и женщины, пережившие развод, поделились главными открытиями, которые сделали после разрыва. О своем опыте они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие люди указали на то, что человек, с которым заключаешь брак, и человек, с которым разводишься, внезапно оказываются разными людьми.

Брак был не тем партнерством, о котором я мечтала, особенно после того, как родились дети. На меня легла большая часть быта, заботы о детях, а я еще и работала. Я вдруг поняла, что так не может продолжаться всю жизнь, и мне стало намного легче. Еще я поняла, что после развода можно дружить с бывшим. Мы разведены девять лет, и ему тоже так лучше. Он исправился, стал хорошим отцом. Скоро мы поедем в путешествие с мужем, детьми, бывшим, его сестрой и ее супругом. Семьи могут не быть совершенными, но стоит стараться находить общий язык ради детей klopije пользовательница Reddit

Другие обнаружили, что воспитание детей становится гораздо сложнее, когда родители больше не живут вместе.

Дети не исчезают из жизни после развода. Они всегда будут рядом, если только сами не захотят вычеркнуть вас из своей жизни. И семья станет больше — на семейных праздниках вы будете видеть новых партнеров бывших и их детей. А еще дети не исчезнут волшебным образом по достижении 18 лет, хотя и будут требовать меньше внимания magicrowantree пользователь Reddit

Некоторые пользователи рассказали, что жизнь в одиночестве оказалась на удивление легче, чем с нелюбимым партнером.

Радость не стоять в очереди в ванную, возможность выбирать, что смотреть по телевизору. А мои вещи лежат там, где я их оставила, и я могу оставить их там, где хочу. Все это до сих пор меня удивляет. Чувствую себя кошкой, которая гуляет сама по себе auntiepink007 пользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины рассказали об историях измен, которые считают самыми ужасающими. Одна из женщин вспомнила, как на свадьбе друга своего партнера восхищалась музыкальной группой, в которой пела невеста. Позднее выяснилось, что невеста изменяла жениху с одним из музыкантов.