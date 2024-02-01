Мужчины и женщины поделились самыми ужасающими историями измен

Женщины и мужчины рассказали об историях измен, которые считают самыми ужасающими. Возмутительными случаями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна из женщин вспомнила, как на свадьбе друга своего партнера восхищалась музыкальной группой, в которой пела невеста. Позднее выяснилось, что невеста изменяла жениху с одним из музыкантов.

Свадьба была просто великолепной, все чудесно провели время, все были счастливы. На следующий день мы обедали с гостями без молодоженов, и вдруг у всех начали трезвонить телефоны. Друг жениха поднял трубку, все затихли. Выяснилось, что на протяжении всего романа с женихом невеста изменяла ему с барабанщиком своей группы. Тоже выступавшим на свадьбе. Она сказала ему тем утром. Они сразу же развелись, а друг жениха попросил никогда не говорить ему, что свадьба всем понравилась Panserbjornsrevenge пользователь Reddit

Другой пользователь рассказал, как жена изменяла мужу с его коллегой.

Пожарный попросил другого пожарного заменить его на смене. Пошел и занялся сексом с женой заменившего его коллеги wehrmann_tx пользователь Reddit

Некоторые также поделились историями о том, как изменявшие партнеры в итоге исчезали без объяснения причины.

Мой лучший друг был женат. Она даже сообщения ему не отправила. Пришел домой, а ее вещей нет. Он отправился к ней на работу, и один из коллег на парковке рассказал, что она ушла к другому. Безумие, но она не сказала никому. Через три месяца к моему другу заехал ее отец, хотел повидать дочь

TheProfessorPoon пользователь Reddit

Ранее женщины рассказали на форуме Reddit о том, какие сюрпризы принесло им близкое знакомство с мужчинами. Многие признались, что их удивила глубокая эмоциональная связь, которая может связывать даже внешне суровых мужчин с их друзьями.