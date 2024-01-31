Женщины перечислили удивившие их факты о мужчинах
Женщины рассказали на форуме Reddit о том, какие сюрпризы принесло им близкое знакомство с мужчинами. Удивившие их факты о представителях противоположного пола они перечислили в разделе AskReddit.
Многие женщины признались, что их удивила глубокая эмоциональная связь, которая может связывать даже внешне суровых мужчин с их друзьями.
Мой дед был таким серьезным: работал учителем труда, строил корабли во время Второй мировой войны, рыбачил с лодки, которую сделал сам. Завязав с рыбалкой, он столярничает в гараже. Каждый день в его гараж заглядывал сосед — просто поболтать ни о чем. Когда соседа вдруг не стало, дедушка плакал. Я этого не забуду, он был суровейшим человеком, но всхлипывал, потеряв своего друга. Эти ежедневные визиты значили для него все
Многие женщины признались, что им показалась необычной мужская сила.
Было поразительно, как друг детства моего возраста вдруг смог поднять меня в воздух и бросить в мягкую яму в спортзале, а за три-четыре года до того у нас были одинаковые силы. Удивительно, как пубертат делает их настолько сильнее, что, сколько бы я ни потела в спортзале, я и близко не подберусь
А некоторые удивились способностям полового члена: крепости эрекции и тому, как он может изменяться в размерах.
Однажды парень послал мне нюдс, на котором повесил полотенце на член. Не думала, что пенисы так сильны
Ранее мужчины, которым приходилось слышать от женщин неприятные реплики в постели, рассказали о своем опыте. Один из мужчин вспомнил о девушке, которая начала говорить прямо во время секса, как она хороша в интимном плане и как ему повезло, хотя сама в это время лежала, не шевелясь.