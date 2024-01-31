Женщины перечислили удивившие их факты о мужчинах

Женщины рассказали на форуме Reddit о том, какие сюрпризы принесло им близкое знакомство с мужчинами. Удивившие их факты о представителях противоположного пола они перечислили в разделе AskReddit.

Многие женщины признались, что их удивила глубокая эмоциональная связь, которая может связывать даже внешне суровых мужчин с их друзьями.

Мой дед был таким серьезным: работал учителем труда, строил корабли во время Второй мировой войны, рыбачил с лодки, которую сделал сам. Завязав с рыбалкой, он столярничает в гараже. Каждый день в его гараж заглядывал сосед — просто поболтать ни о чем. Когда соседа вдруг не стало, дедушка плакал. Я этого не забуду, он был суровейшим человеком, но всхлипывал, потеряв своего друга. Эти ежедневные визиты значили для него все ederal-Rhubarb1800 пользовательница Reddit

Многие женщины признались, что им показалась необычной мужская сила.

Было поразительно, как друг детства моего возраста вдруг смог поднять меня в воздух и бросить в мягкую яму в спортзале, а за три-четыре года до того у нас были одинаковые силы. Удивительно, как пубертат делает их настолько сильнее, что, сколько бы я ни потела в спортзале, я и близко не подберусь Late-Let-4221 пользовательница Reddit

А некоторые удивились способностям полового члена: крепости эрекции и тому, как он может изменяться в размерах.

Однажды парень послал мне нюдс, на котором повесил полотенце на член. Не думала, что пенисы так сильны анонимная пользовательница Reddit

Ранее мужчины, которым приходилось слышать от женщин неприятные реплики в постели, рассказали о своем опыте. Один из мужчин вспомнил о девушке, которая начала говорить прямо во время секса, как она хороша в интимном плане и как ему повезло, хотя сама в это время лежала, не шевелясь.