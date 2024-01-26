Мужчины вспомнили худшие слова женщин во время секса

Мужчины, которым приходилось слышать от женщин неприятные реплики в постели, рассказали о своем опыте. Худшие слова партнерш во время секса они вспомнили в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из мужчин вспомнил о девушке, которая начала говорить прямо во время секса, как она хороша в интимном плане и как ему повезло.

А она просто лежала без движения. Потом заявила: «Ну ты счастливчик!»

undeadliftmax пользователь Reddit

Еще один мужчина рассказал, что познакомился в дейтинговом приложении с девушкой, которая внезапно заговорила в постели о своих и его бывших партнерах.

Она была наверху и вдруг перестала двигаться. А потом сказала: «А я тебя знаю, ты встречался с той рыжей, мы с тобой виделись на вечеринке». Да, я с ней действительно перекинулся парой слов на вечеринке, куда приходил с бывшей. А сразу после этого заявила: «Кстати, эта татуировка с машиной у меня на руке посвящена моему бывшему бойфренду. Он умер в автокатастрофе, был пьяным за рулем, в этом году. Это была его машина». К двум таким ударам один за другим я готов не был python_pi пользователь Reddit

Другой пользователь вспомнил о неловких фразах, которую женщина произнесла во время орального секса.

Вытащила мой член изо рта и говорит: «Интересно, как там мой брат» noahgage1057 пользователь Reddit

Ранее люди, в жизни которых был секс без влюбленности и даже сильного влечения, рассказали о своем опыте. Одна из женщин вспомнила, как познакомилась в сети с молодым человеком, который ей совершенно не нравился внешне, однако имел очень приятный характер, из-за чего она решила продолжить общаться с ним и в итоге вышла замуж.