Пользователи сети поделились опытом секса без любви и влечения

Люди, в жизни которых был секс без влюбленности и даже сильного влечения, рассказали о своем опыте. Историями об этом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна из женщин вспомнила, как познакомилась в сети с молодым человеком, который ей совершенно не нравился внешне, однако имел очень приятный характер, из-за чего она решила продолжить общаться с ним.

В конце концов у нас случился секс, и он был лучшим в моей жизни. Он старался угодить мне, хотел отношений, но подчеркивал, что если я их не хочу, ничего страшного, ему просто нравится быть рядом. Ездил за мной в командировки по разным странам, чтобы просто провести со мной ночь, потом улетал к понедельнику на работу после бессонной ночи. Прошло восемь лет, мы женаты, и теперь он мне очень нравится. Влечение выросло со временем. А время с ним изменило мой вкус в мужчинах saltandvin3gar пользовательница Reddit

В комментариях один из пользователей признался, что в 20 лет переспал с 30-летней начальницей своей двоюродной сестры по просьбе последней. Начальница ему совершенно не нравилась.

Но сестра сказала, что тогда ее повысят. Все для семьи, ага? Я был довольно похотлив, так что это было легко. Мы спали около полугода, пока я не встретил другую девушку. Все закончилось плохо, сестру уволили Mean-Association4759 пользователь Reddit

Еще одна женщина рассказала, что переспала со своим другом из симпатии и сочувствия к нему.

У друга был тяжелый период. Он не был непривлекательным, просто он был другом, меня к нему не влекло. Я пыталась помочь ему всеми способами, но ему становилось все хуже месяц за месяцем. Он сказал, что ему не хватает прикосновений. Друг не просил их, но я предложила, и все случилось. Было неплохо. Потом он признался, что я помогла ему вернуть уверенность в себе и взять себя в руки. Мы все еще друзья thepovertyprofiteer пользовательница Reddit

Ранее мужчины, которые прибегали к услугам секс-работниц и остались недовольны, поделились своим опытом. Один из пользователей признался, что обратился к проституткам всего один раз в жизни — и сразу крайне неудачно: он попал на полицейскую «подставу».