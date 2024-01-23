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02:01, 23 января 2024Забота о себе

Воспользовавшиеся услугами проституток мужчины рассказали о своем разочаровании

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Мужчины, которые прибегали к услугам секс-работниц и остались недовольны, поделились своим опытом. О своем разочаровании воспользовавшиеся услугами проституток люди рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей признался, что обратился к проституткам всего один раз в жизни — и сразу крайне неудачно.

Единственный раз я попробовал, а это оказалась полицейская подстава

DesignerBee7736пользователь Reddit

Другой мужчина рассказал, что, будучи подростком, заказал проститутку во время поездки с одноклассниками в Женеву.

Это была какая-то пародия. Я разделся, она зашла и сказала: «О, какой большой член!» Он большим не был и не стал сейчас. Потом она издавала звуки порнозвезды, и я потерял настрой. Хотя она была красотка. Опыт на один балл из десяти, не буду повторять

someonehasmygamertagпользователь Reddit
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Еще один мужчина поделился историей, которую ему рассказал друг.

Мой пьяный друг однажды предложил бездомной женщине заплатить ей за секс. Она согласилась, а когда он стянул штаны, вытащила у него из кармана бумажник и убежала

Capable-Pound-5262пользователь Reddit

Ранее люди, обнаружившие в фильмах для взрослых приемы, которые стали использовать в реальной жизни, поделились своим опытом. Многие отметили, что благодаря порнографическим роликам научились правильно делать куннилингус, некоторые же нашли для себя более экстравагантные сексуальные практики.

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      Александра Лисица
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