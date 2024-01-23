Воспользовавшиеся услугами проституток мужчины рассказали о своем разочаровании

Мужчины, которые прибегали к услугам секс-работниц и остались недовольны, поделились своим опытом. О своем разочаровании воспользовавшиеся услугами проституток люди рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей признался, что обратился к проституткам всего один раз в жизни — и сразу крайне неудачно.

Единственный раз я попробовал, а это оказалась полицейская подстава DesignerBee7736 пользователь Reddit

Другой мужчина рассказал, что, будучи подростком, заказал проститутку во время поездки с одноклассниками в Женеву.

Это была какая-то пародия. Я разделся, она зашла и сказала: «О, какой большой член!» Он большим не был и не стал сейчас. Потом она издавала звуки порнозвезды, и я потерял настрой. Хотя она была красотка. Опыт на один балл из десяти, не буду повторять someonehasmygamertag пользователь Reddit

Еще один мужчина поделился историей, которую ему рассказал друг.

Мой пьяный друг однажды предложил бездомной женщине заплатить ей за секс. Она согласилась, а когда он стянул штаны, вытащила у него из кармана бумажник и убежала Capable-Pound-5262 пользователь Reddit

Ранее люди, обнаружившие в фильмах для взрослых приемы, которые стали использовать в реальной жизни, поделились своим опытом. Многие отметили, что благодаря порнографическим роликам научились правильно делать куннилингус, некоторые же нашли для себя более экстравагантные сексуальные практики.