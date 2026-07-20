Вице-президент США стал отцом в четвертый раз

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в соцсети Х о рождении четвертого ребенка.

«Мы рады сообщить, что сегодня утром родился наш мальчик, Алек Нил Вэнс», — заявил американский вице-президент.

Он выразил благодарность сотрудникам Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида и врачам Белого дома за оказанную помощь и заботу о его супруге и новорожденном ребенке.

Ранее слова Вэнса о желании обратить жену в христианство вызвали скандал в США. Критику высказали представители индийской диаспоры разных политических взглядов.