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02:09, 20 июля 2026Мир

Вице-президент США стал отцом в четвертый раз

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в соцсети Х о рождении четвертого ребенка.

«Мы рады сообщить, что сегодня утром родился наш мальчик, Алек Нил Вэнс», — заявил американский вице-президент.

Он выразил благодарность сотрудникам Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида и врачам Белого дома за оказанную помощь и заботу о его супруге и новорожденном ребенке.

Ранее слова Вэнса о желании обратить жену в христианство вызвали скандал в США. Критику высказали представители индийской диаспоры разных политических взглядов.

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