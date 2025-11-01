Слова Вэнса о своей жене вызвали скандал в США

NYT: Вэнса раскритиковали за желание обратить жену в христианство

Вице-президента США Джея Ди Вэнса раскритиковали за слова о желании обратить жену в христианство. Об этом сообщает The New York Times.

Заявление политика в Университете Миссисипи в рамках мероприятия Turning Point USA в память о консервативном активисте Чарли Кирке вызвало скандал в социальных сетях и средствах массовой информации. В своей речи Вэнс выразил надежду, что его жена Уша, имеющая индийские корни и воспитанная в индуистской семье, в конечном итоге обратится в католическую веру.

«Я искренне этого хочу, потому что верю в христианское Евангелие, и надеюсь, что в конце концов моя жена воспримет это так же», — сказал политик.

Критику высказали представители индийской диаспоры разных политических взглядов. Исполнительный директор Индуистского американского фонда Сухаг Шукла назвала заявление Вэнса проблематичным, учитывая его статус вице-президента. По ее словам, это высказывание усилило страхи религиозных меньшинств в условиях ужесточения иммиграционной политики.