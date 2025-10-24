Вице-президент США ответил на шутку Псаки о его жене

Вице-президент США Вэнс назвал позорной шутку Псаки о его жене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на шутку бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о его жене и назвал ее позорной, передает РИА Новости.

Экс-спикер Белого дома пошутила, что жене Вэнса следует «моргнуть четыре раза», чтобы обозначить свое стремление «спастись» из брака.

«Я считаю это позорным, но, конечно, вторая леди может говорить сама за себя», — подчеркнул политик.

Ранее шутку прокомментировал помощник президента США Дональда Трампа Стивен Чун. Он назвал Псаки тупицей, отметив, что она «переносит свои собственные проблемы на других».