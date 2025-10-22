Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее шутки о жене Вэнса

Помощник президента США Дональда Трампа Стивен Чун назвал бывшего пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки «тупицей». Свое заявление Чун опубликовал в соцсети Х.

«Она тупица, которая не понимает, что есть правда, и компенсирует отсутствие таланта, говоря неправду», — подчеркнул Чун.

Таким образом помощник американского лидера отреагировал на шутку Псаки о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс «страшнее Дональда Трампа». Экс-спикер Белого дома также пошутила, что жене Вэнса следует «моргнуть четыре раза», чтобы обозначить свое стремление «спастись» из брака. Чун добавил, что Псаки «переносит свои собственные проблемы на других».

