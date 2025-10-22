Мир
19:14, 22 октября 2025Мир

Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее шутки о жене Вэнса

Помощник Трампа Чун назвал Псаки тупицей после ее шутки о жене Вэнса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Помощник президента США Дональда Трампа Стивен Чун назвал бывшего пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки «тупицей». Свое заявление Чун опубликовал в соцсети Х.

«Она тупица, которая не понимает, что есть правда, и компенсирует отсутствие таланта, говоря неправду», — подчеркнул Чун.

Таким образом помощник американского лидера отреагировал на шутку Псаки о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс «страшнее Дональда Трампа». Экс-спикер Белого дома также пошутила, что жене Вэнса следует «моргнуть четыре раза», чтобы обозначить свое стремление «спастись» из брака. Чун добавил, что Псаки «переносит свои собственные проблемы на других».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт шуткой про маму ответила на вопрос о выборе Венгрии в качества места встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

