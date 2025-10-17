Белый дом ответил на вопрос о встрече с Путиным шуткой про маму

Белый дом ответил на вопрос о месте встречи с Путиным шуткой про маму

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос о выборе Венгрии в качества места встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина шуткой про маму. Об этом сообщает HuffPost.

Утверждается, что журналист издания задал вопрос о том, кто именно предложил встретиться в Будапеште, на что Левитт ответила: «Твоя мама». После этого ее спросили, считает ли она свой ответ смешным.

«Мне смешно, что вы считаете себя журналом. Вы — крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег в СМИ, просто они не говорят вам об этом в лицо. Перестаньте присылать мне свои предвзятые и бредовые вопросы», — ответила Левитт.

Ранее Трамп объяснил выбор Будапешта для встречи с Путиным. По его словам, он хорошо относится к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, поскольку тот сделал свою страну безопасной.