Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным

Трамп назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве места будущей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По его словам, он хорошо относится к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, поскольку тот сделал свою страну безопасной.

«Это лидер, который нам нравится, нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна, он проделал хорошую работу в управлении своей страной», — сказал американский президент.

Ранее Трамп раскрыл детали формата участия Зеленского во встрече с Путиным в Будапеште. По его словам, украинский лидер будет «на связи» во время встречи с президентом России.