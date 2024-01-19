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07:15, 19 января 2024Забота о себе

Мужчины и женщины поделились лайфхаками из порно

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Мужчины и женщины, которые нашли в фильмах для взрослых приемы, которые стали использовать в реальной жизни, поделились своим опытом. Полезные лайфхаки из фильмов для взрослых они перечислили в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие отметили, что благодаря порнографическим роликам научились правильно делать куннилингус. Некоторые же нашли для себя более экстравагантные сексуальные практики.

В шутку шлепнул ее по киске членом. Черт побери, ей понравилось!

RhodiumPl8edпользователь Reddit

Другие заверили, что благодаря порно узнали о разнообразии сексуальных игрушек и смогли ввести их в свою интимную жизнь.

Увидел ролики о девушках, которые используют вибрационный массажер . Им нравилось. Предложил девушке купить такой и попробовать. Следующей покупкой был набор непромокаемых простыней

instant_ramen_chefпользователь Reddit
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Одна из пользовательниц призналась, что порноролики помогли ей усовершенствовать технику орального секса.

Стала издавать звуки во время минета. Мужчинам почему-то нравится

anarchomeowпользовательница Reddit

Ранее люди, партнеры которых удивляли их необычными словами после секса, перечислили самые запомнившиеся из них. Одна пользовательница вспомнила, что книга, которую ее партнер нашел у постели, вызвала у него неожиданные для нее воспоминания — о тюремном сроке.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
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