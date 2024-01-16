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07:00, 16 января 2024Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили самые странные услышанные после секса слова

Фото: Womanizer Toys / Unsplash

Женщины и мужчины, партнеры которых удивляли их необычными словами после секса, вспомнили самые запомнившиеся из них. Самые странные фразы, услышанные ими в таких ситуациях, они перечислили в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна пользовательница вспомнила, что книга, которую ее партнер нашел у постели, вызвала у него неожиданные для нее воспоминания.

Я переспала с парнем, а он увидел на моем ночном столик книгу и вдруг заявил, что тоже читал ее, потому что в тюрьме, кроме чтения, особенно нечего делать

Celistar99пользовательница Reddit

Одного из мужчин партнерша в юности испугала желанием иметь от него детей, которое высказала сразу после секса.

Девушка сказала: «Жду не дождусь, когда рожу от тебя». Когда я пошел в ванную привести себя в порядок, сразу же надул презерватив, чтобы убедиться, что он не проколот, а когда выпустил воздух, завязал его узлом и спрятал под мусорный мешок, чтобы она не нашла и ничего не попыталась с ним сделать

GuiltyLawyerпользователь Reddit
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Люди, которые состоят в браке, часто вспоминали, что их супруги начинали говорить во время близости о делах или покупках.

«Нам нужно купить лодку», — сказала жена. Мы этого не обсуждали вообще, так что можете представить себе мою реакцию. Конечно, я согласился, и теперь, спустя четыре недели, у нас есть лодка

ksozayпользователь Reddit

Ранее пары, прожившие долгое время без интима, поделились способами вернуться к сексуальной жизни. Один из пользователей сообщил, что толчком к возврату к интимной жизни стало то, что он сделал вазэктомию, а жена перестала употреблять гормональные контрацептивы, влиявшие на ее либидо.

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      Александра Лисица
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