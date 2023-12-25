Прожившие долго без секса пары поделились способами возврата к интимной жизни

Пары, прожившие долгое время без интима, поделились способами вернуться к сексуальной жизни. О своем опыте они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей сообщил, что толчком к возврату к интимной жизни стало то, что он сделал вазэктомию, а жена перестала употреблять гормональные контрацептивы, влиявшие на ее либидо.

После этого она как с цепи сорвалась, мы все время занимались сексом. У меня болел член, но боль нравилась — наконец у нас снова был хороший, страстный, регулярный секс. Как в первое время. В конце концов ее гормоны выровнялись, теперь мы делаем это два-три раза в неделю. Я чувствовал себя так непривлекательно, когда она меня не хотела. Говорила, что любит, что я ей нравлюсь, что ей хотелось бы больше интима, но всегда была сухой, удовольствия ей это не приносило. Она винила таблетки, гормоны, а я не верил dudeimjames1234 пользователь Reddit

Другой мужчина признался, что два года не спал с женой, когда ему не было еще и 40 лет. Так было, пока жена не предложила ему попробовать виагру.

Сперва я обиделся, но она сразу протянула мне таблетку, которой с ней поделилась столкнувшаяся с такой же проблемой в браке подруга. У нас был удивительный секс, я почувствовал облегчение. Мы занимались этим как новобрачные. В последние три года у нас прекрасный секс минимум два раза в неделю SaiyanGodKing пользователь Reddit

Еще один пользователь рассказал, что кардинально изменил свой подход к режиму дня и коммуникации с партнершей.

Я похудел, пошел в качалку, сократил время в телефоне, стал помогать по дому, не смотрю порно, обсуждаю секс и заранее планирую его с регулярностью два-три раза в неделю wanttobedone пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили пережитые ими инциденты во время секса, которые они считают самыми странными. Некоторые случаи, которые они вспомнили, связаны с вмешательством в интимный контакт домашних животных.