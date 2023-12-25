Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:06, 25 декабря 2023Забота о себе

Прожившие долго без секса пары поделились способами возврата к интимной жизни

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Пары, прожившие долгое время без интима, поделились способами вернуться к сексуальной жизни. О своем опыте они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей сообщил, что толчком к возврату к интимной жизни стало то, что он сделал вазэктомию, а жена перестала употреблять гормональные контрацептивы, влиявшие на ее либидо.

После этого она как с цепи сорвалась, мы все время занимались сексом. У меня болел член, но боль нравилась — наконец у нас снова был хороший, страстный, регулярный секс. Как в первое время. В конце концов ее гормоны выровнялись, теперь мы делаем это два-три раза в неделю. Я чувствовал себя так непривлекательно, когда она меня не хотела. Говорила, что любит, что я ей нравлюсь, что ей хотелось бы больше интима, но всегда была сухой, удовольствия ей это не приносило. Она винила таблетки, гормоны, а я не верил

dudeimjames1234пользователь Reddit

Другой мужчина признался, что два года не спал с женой, когда ему не было еще и 40 лет. Так было, пока жена не предложила ему попробовать виагру.

Сперва я обиделся, но она сразу протянула мне таблетку, которой с ней поделилась столкнувшаяся с такой же проблемой в браке подруга. У нас был удивительный секс, я почувствовал облегчение. Мы занимались этим как новобрачные. В последние три года у нас прекрасный секс минимум два раза в неделю

SaiyanGodKingпользователь Reddit
Материалы по теме:
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018

Еще один пользователь рассказал, что кардинально изменил свой подход к режиму дня и коммуникации с партнершей.

Я похудел, пошел в качалку, сократил время в телефоне, стал помогать по дому, не смотрю порно, обсуждаю секс и заранее планирую его с регулярностью два-три раза в неделю

wanttobedoneпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили пережитые ими инциденты во время секса, которые они считают самыми странными. Некоторые случаи, которые они вспомнили, связаны с вмешательством в интимный контакт домашних животных.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о промышленном шпионаже против России

      Прожившие долго без секса пары поделились способами возврата к интимной жизни

      Знахарь пообещал вылечить женщину от бесплодия и изнасиловал

      Полянский заявил о восприятии Израилем резолюции ООН как разрешение на атаки

      В России рассказали о преимуществах планирующих бомб

      В России отчитались о перевыполнении плана приватизации в 16 раз

      В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ

      Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ

      Сексолог объяснил желание некоторых мужчин заводить любовниц

      Россию обвинили в уничтожении военной промышленности Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости