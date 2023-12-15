На Reddit перечислили самые странные инциденты во время секса

Пользователи форума Reddit перечислили пережитые ими инциденты во время секса, которые они считают самыми странными. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Некоторые случаи, которые вспомнили пользователи форума, связаны с вмешательством в интимный контакт домашних животных.

Ее собака ворвалась в спальню и укусила меня за задницу, пока я совершал фрикции. Я думал, что мне понадобится наложить швы snortrumble пользователь Reddit

Одна из женщин также рассказала, как однажды ее муж решил приласкать ее после ужина, но что-то пошло не так.

Он погрузил в меня пальцы, и почти сразу же я испытала чудовищную жгучую боль. Я перепугалась и побежала в ванную, чтобы вымыться, параллельно пытаясь понять, какого черта происходит. Выяснилось, что даже тщательное мытье не смывает с пальцев следы острых раков a-tinylittlecat пользовательница Reddit

В свою очередь, мужчина под ником @MaximumSeats рассказал, как однажды незнакомая партнерша расплакалась в его объятиях после секса.

Потом она собралась и сказала, что это первый раз, когда она кончила после изнасилования в прошлом году. С одной стороны, я думал, что это очень интимный момент, который я разделил с незнакомкой. С другой — хвалил себя за хорошую работу. Я никогда не забуду этот момент. У нас была удивительная сексуальная химия MaximumSeats пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили гарантирующие серьезные проблемы в отношениях признаки, которые считают неочевидными. Многие мужчины и женщины порекомендовали прежде всего обратить внимание на друзей человека и насторожиться, если их можно расценить как плохую компанию.