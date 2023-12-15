Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 15 декабря 2023Забота о себе

На Reddit перечислили самые странные инциденты во время секса

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit перечислили пережитые ими инциденты во время секса, которые они считают самыми странными. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Некоторые случаи, которые вспомнили пользователи форума, связаны с вмешательством в интимный контакт домашних животных.

Ее собака ворвалась в спальню и укусила меня за задницу, пока я совершал фрикции. Я думал, что мне понадобится наложить швы

snortrumbleпользователь Reddit

Одна из женщин также рассказала, как однажды ее муж решил приласкать ее после ужина, но что-то пошло не так.

Он погрузил в меня пальцы, и почти сразу же я испытала чудовищную жгучую боль. Я перепугалась и побежала в ванную, чтобы вымыться, параллельно пытаясь понять, какого черта происходит. Выяснилось, что даже тщательное мытье не смывает с пальцев следы острых раков

a-tinylittlecatпользовательница Reddit
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
7 ноября 2022
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022

В свою очередь, мужчина под ником @MaximumSeats рассказал, как однажды незнакомая партнерша расплакалась в его объятиях после секса.

Потом она собралась и сказала, что это первый раз, когда она кончила после изнасилования в прошлом году. С одной стороны, я думал, что это очень интимный момент, который я разделил с незнакомкой. С другой — хвалил себя за хорошую работу. Я никогда не забуду этот момент. У нас была удивительная сексуальная химия

MaximumSeatsпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили гарантирующие серьезные проблемы в отношениях признаки, которые считают неочевидными. Многие мужчины и женщины порекомендовали прежде всего обратить внимание на друзей человека и насторожиться, если их можно расценить как плохую компанию.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Япония решила ввести санкции против Москальковой и еще 34 россиян

      Российские разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино

      Россиянка загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию

      В Польше резко высказались об Украине

      Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину возобновить диалог с Украиной

      Названы сильнейшие российские дроны в зоне СВО

      Турист попал в ДТП в Таиланде, был выдворен из больницы и не выжил

      В Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь автомобилей

      В Европе отложили вопрос использования замороженных активов России

      Япония запретила импорт российских алмазов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости