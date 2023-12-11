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08:30, 11 декабря 2023Забота о себе

Раскрыты неочевидные признаки гарантированных проблем в отношениях

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit перечислили гарантирующие серьезные проблемы в отношениях признаки, которые считают неочевидными. Необычные тревожные звонки они раскрыли в разделе AskReddit.

Многие мужчины и женщины порекомендовали прежде всего обратить внимание на друзей человека и насторожиться, если их можно расценить как плохую компанию.

Когда у человека плохие друзья. Завели роман с кем-то и поняли, что все его друзья — просто куски дерьма? Бегите!

BuhrZapпользователь Reddit

Также пользователи форума порекомендовали присматреться к тому, есть ли у человека интересы и занятия помимо отношений.

Если нет хобби и увлечений, кроме как тусоваться с вами, если человек полагается в вопросах своего счастья и развлечения только на вас, вы далеко с ним не уедете

thejumboindicatoпользователь Reddit
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Кроме того, комментаторы отметили, что необходимость каждый свой шаг сверять с мнением родителей также может быть тревожным звоночком.

Моей бывшей девушкой полностью управляла ее мать, и меня это бесило, мы ничего не могли сделать без ее матери, даже купить телевизор. Если я покупал ей цветы или дарил подарок, главное было — что скажет об этом жесте мама

Grundle_Gripper_пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали, как относятся к романам с женщинами старше 40 лет. Многие мужчины заявили, что им нравятся только сверстницы, в то время как женщины моложе них кажутся незрелыми.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
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