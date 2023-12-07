Мужчины раскрыли отношение к женщинам старше 40 лет

Пользователи форума Reddit рассказали о том, как относятся к романам с женщинами старше 40 лет. Свое честное отношение к партнершам такого возраста они раскрыли в разделе AskReddit в ответ на пост женщины, сетовавшей, что 40-летним мужчинам не нравятся сверстницы.

Многие мужчины заявили, что им нравятся только сверстницы, в то время как женщины моложе них кажутся незрелыми.

Мне 40 и мне кажутся сексуальными сверстницы. Молодым женщинам еще надо повзрослеть. И я думаю, когда мне будет 80, я буду гоняться на коляске за сексуальными бабулями по дому престарелых pessimisticfan38 пользователь Reddit

По мнению других мужчин, сексуальность вовсе не зависит от возраста.

Горячая женщина есть горячая женщина. Ей может быть 20, может быть 60. Может быть 90 или 200. Сексуальность есть сексуальность. Вот взять хотя бы Хелен Миррен... Mojicana пользователь Reddit

Однако один комментатор привел в пример исследование, опубликованное в 2014 году изданием Business Insider. Согласно данным сайта для знакомств OkCupid, мужчины все-таки предпочитают женщин моложе.

Как показало исследование, большинство мужчин, сколько бы им ни было лет, находят женщин чуть за 20 наиболее привлекательными. Женщин, наоборот, сильнее привлекают мужчины примерно их возраста

Far-Solid3286 пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о страхах, которые преследуют их в постели. Многие мужчины признались, что очень переживают, оценит ли женщина их старания и не станет ли высмеивать сексуальные умения.