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05:01, 5 декабря 2023Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали о своих главных сексуальных страхах

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали о страхах, которые преследуют их в постели. Своими главными сексуальными фобиями мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Многие мужчины признались, что очень переживают, оценит ли женщина их старания и не станет ли высмеивать сексуальные умения.

Всегда боюсь, что она вздохнет и скажет: «Окей, давай остановимся, ничего не получается». И мне просто придется встать, собраться и уйти

themorganator4пользователь Reddit

Женщины же заявили, что часто опасаются реакции мужчин на свои выделения и естественные проявления функционирования организма.

Переживаю, что у моей вагины неприятный запах или вкус. Что в определенных позах я могу пустить газы. Что мои выделения будут ему отвратительны (в прошлом у меня долго была молочница)

El_Vet_Macпользовательница Reddit
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Некоторые также рассказали, что с ними случалось столько недоразумений в спальне, что бояться уже нечего.

Была девушка, которая в постели звала меня именем бывшего. Бывало, презерватив соскальзывал. Бывало, я не мог кончить час. Сейчас я просто боюсь, что в мою спальню зайдет девушка — я знаю, дальше может случиться все, что угодно

xTraxisпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit обсудили сцены в порно, которые считают самыми смешными. Много лайков собрал комментарий мужчины, вспомнившего о ролике, в котором девушка вставила в вагину музыкальный рожок с помпой.

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      Александра Лисица
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