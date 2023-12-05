Мужчины и женщины рассказали о своих главных сексуальных страхах

Пользователи форума Reddit рассказали о страхах, которые преследуют их в постели. Своими главными сексуальными фобиями мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Многие мужчины признались, что очень переживают, оценит ли женщина их старания и не станет ли высмеивать сексуальные умения.

Всегда боюсь, что она вздохнет и скажет: «Окей, давай остановимся, ничего не получается». И мне просто придется встать, собраться и уйти themorganator4 пользователь Reddit

Женщины же заявили, что часто опасаются реакции мужчин на свои выделения и естественные проявления функционирования организма.

Переживаю, что у моей вагины неприятный запах или вкус. Что в определенных позах я могу пустить газы. Что мои выделения будут ему отвратительны (в прошлом у меня долго была молочница) El_Vet_Mac пользовательница Reddit

Некоторые также рассказали, что с ними случалось столько недоразумений в спальне, что бояться уже нечего.

Была девушка, которая в постели звала меня именем бывшего. Бывало, презерватив соскальзывал. Бывало, я не мог кончить час. Сейчас я просто боюсь, что в мою спальню зайдет девушка — я знаю, дальше может случиться все, что угодно xTraxis пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit обсудили сцены в порно, которые считают самыми смешными. Много лайков собрал комментарий мужчины, вспомнившего о ролике, в котором девушка вставила в вагину музыкальный рожок с помпой.