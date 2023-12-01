В сети перечислили самые смешные сцены в порно

Пользователи форума Reddit рассказали о сценах в порно, которые считают самыми смешными. Самые забавные эпизоды из роликов для взрослых они перечислили в разделе AskReddit.

Много лайков собрал комментарий мужчины, вспомнившего о ролике, в котором девушка вставила в вагину музыкальный рожок с помпой.

Парень занялся с ней анальным сексом. При каждой фрикции можно было слышать гудок из рожка

Level-Dog-7630 пользователь Reddit

Еще один комментатор вспомнил китайский порноролик, в котором мужчина и женщина летали по лесу и дрались в стиле ушу, после чего занялись сексом.

Они выкрикивали названия техник, которыми пользуются, под традиционную китайскую музыку. Перед оргазмом парень крикнул:« Эякуляция!» — и его сперма вылилась в виде фонтана. Женщина взлетела от экстаза вопреки законам физики и здравому смыслу. А с деревьев падали листья Darcy_Strip пользователь Reddit

Еще один пользователь вспомнил о ролике, в котором нелепо вел себя только мужчина.

Парень залез к купающимся девушкам в джакузи, и вынырнул с дыхательной трубкой. Но это еще не все. На его члене тоже была маленькая трубка ShadowEllipse пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о сексуальных заблуждениях, которые им навязали их первые партнеры. Многие пользователи вспомнили о них с грустью и признались, что те были отличными любовниками, добавив, что тогда воспринимали это как должное.

