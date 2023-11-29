В сети вспомнили о навязанных первыми партнерами заблуждениях о сексе

Мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о сексуальных заблуждениях, которые им навязали их первые партнеры. О стереотипах, от которых они избавились лишь какое-то время спустя, они вспомнили в разделе AskReddit.

Многие пользователи отметили, что их первый сексуальный опыт не был разочаровывающим. Они с грустью вспомнили первых партнеров и партнерш и признались, что те были отличными любовниками, добавив, что тогда воспринимали это как должное.

С ней я открыл радость секса, мы были вместе четыре года, и следующие несколько партнерш меня несколько разочаровали. Я ожидал чего-то похожего, но и сравнивать было нечего. Я думал, что наш с первой девушкой секс-драйв — это норма. Это был отличный секс, прекрасная взаимная химия, а оказалось, что это редкость FreyAlster пользователь Reddit

Однако так повезло не всем — и с последующими партнерами их ждали приятные открытия.

Плохой секс — это изнурительная мастурбация. Хороший секс требует стараний от обеих сторон во всех позах (но в разных пропорциях в зависимости от позы). Моя первая девушка трахалась, как рыба на последнем издыхании Der_Neuer пользователь Reddit

Некоторые девушки пожаловались, что с первыми партнерами считали, что не имеют способности достичь оргазма, или переживали, что любой секс должен выглядеть так же, как в порноролике.

Я думала, что не могу достичь оргазма. Не поймите меня неверно, секс был не так уж плох, но мы были оба молоды и неопытны, я даже не знала свои эрогенные зоны. С новым бойфрендом я познала свою сексуальность и то, как все работает. Теперь секс — просто мечта lewdandpie пользовательница Reddit

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о словах женщин во время секса, которые они считают возбуждающими. Оказалось, что некоторые из фраз, которые возбуждают мужчин, не содержат ни интимных или бранных слов, ни конкретных комментариев к процессу.