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05:01, 27 ноября 2023Забота о себе

Мужчины вспомнили о самых возбуждающих словах женщин во время секса

Фото: Unsplash

Мужчины на форуме Reddit рассказали о словах женщин во время секса, которые они считают возбуждающими. Самые запомнившиеся им реплики они вспомнили в разделе AskReddit.

Некоторые из фраз, которые возбуждают мужчин, не содержат ни интимных или бранных слов, ни конкретных комментариев к процессу.

Я занимался любовью с девушкой, которую знал долгие годы и с которой никогда ни до чего такого не доходило. «Я так долго этого ждала», — сказала она и сократила процесс до 60 секунд

Semirgyпользователь Reddit

Других комментаторов возбуждает то, как женщины говорят об их сперме и готовности принять ее в себя или попробовать.

«Я бы хотела узнать вкус твоей спермы». Если бы я только мог повторить то, как тихо, искренне, мечтательно она это сказала

Smirknlurkingпользователь Reddit

«Я хочу, чтобы ты заполнил меня своей спермой». Я так и сделал, почти сразу же. Не знаю, в чем тут секрет, но если женщина хочет мою сперму, внутри себя или на себе, это очень заводит

dlaciv12пользователь Reddit
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Также многим нравится, когда женщина начинает говорить с ними резко или грубо, требуя продолжения.

«Не смей вытаскивать!» Я был близок к оргазму и она тоже, ей нужно было, чтобы я продолжал. Важно, как она это сказала — так дико и чертовски сексуально

dacekrandacпользователь Reddit

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о глупостях, совершенных ими ради секса. Многие мужчины признались, что в надежде на эротический контакт преодолевали большие расстояния, в том числе пешком, что не всегда увенчивалось успехом.

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      Александра Лисица
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