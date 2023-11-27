Мужчины вспомнили о самых возбуждающих словах женщин во время секса

Мужчины на форуме Reddit рассказали о словах женщин во время секса, которые они считают возбуждающими. Самые запомнившиеся им реплики они вспомнили в разделе AskReddit.

Некоторые из фраз, которые возбуждают мужчин, не содержат ни интимных или бранных слов, ни конкретных комментариев к процессу.

Я занимался любовью с девушкой, которую знал долгие годы и с которой никогда ни до чего такого не доходило. «Я так долго этого ждала», — сказала она и сократила процесс до 60 секунд Semirgy пользователь Reddit

Других комментаторов возбуждает то, как женщины говорят об их сперме и готовности принять ее в себя или попробовать.

«Я бы хотела узнать вкус твоей спермы». Если бы я только мог повторить то, как тихо, искренне, мечтательно она это сказала Smirknlurking пользователь Reddit

«Я хочу, чтобы ты заполнил меня своей спермой». Я так и сделал, почти сразу же. Не знаю, в чем тут секрет, но если женщина хочет мою сперму, внутри себя или на себе, это очень заводит dlaciv12 пользователь Reddit

Также многим нравится, когда женщина начинает говорить с ними резко или грубо, требуя продолжения.

«Не смей вытаскивать!» Я был близок к оргазму и она тоже, ей нужно было, чтобы я продолжал. Важно, как она это сказала — так дико и чертовски сексуально dacekrandac пользователь Reddit

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о глупостях, совершенных ими ради секса. Многие мужчины признались, что в надежде на эротический контакт преодолевали большие расстояния, в том числе пешком, что не всегда увенчивалось успехом.