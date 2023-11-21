Мужчины признались в совершенных ради секса глупостях

Мужчины на форуме Reddit рассказали о главных глупостях, совершенных ими ради секса. Своими воспоминаниями пользователи сети поделились в разделе AskReddit.

Многие мужчины признались, что в надежде на эротический контакт преодолевали большие расстояния, в том числе пешком, что не всегда увенчивалось успехом.

Заехал на 50 километров в глушь, чтобы встретиться с девушкой, с которой общался в MySpace. В конце концов оказался в отдельной комнате на матрасе на полу, над головой болталась лампочка на цепи, везде были коты. 17 — странный возраст Specialist_Salt_7916 пользователь Reddit

Один из пользователей рассказал, как притворился перед своими родителями похищенным ради встречи с девушкой.

Мы учились в колледже, ее родители были за городом, а я должен был поехать со своими в отпуск. Я сбежал из дома, ничего им не сообщив, пошел к ней, а потом притворился, что меня похитили и пытали. Родители не купились Tataque пользователь Reddit

Некоторые мужчины пытались впечатлить избранниц необычными умениями, и это заканчивалось больницей.

Сделал сальто вперед с детской горки, сломал левую ногу, секса не получил Xavon_366 пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit обсудили секс-лайфхаки, которые применяют в постели. Один из них посоветовал тренировать осознанное отношение к интимным процессам — как при медитации.