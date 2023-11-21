Мужчины и женщины поделились необычными секс-лайфхаками

Мужчины и женщины на форуме Reddit обсудили секс-лайфхаки, которые применяют в постели. Распространенными и необычными способами сделать половую жизнь лучше они поделились в разделе AskReddit.

Многие пользователи указали на очевидные приемы, например, не менять скорость и метод воздействия на клитор, когда женщина говорит, что готова кончить. Но есть и более неочевидные подсказки — в частности, о личной гигиене.

Если у вас стоят тумбочки по сторонам кровати, хотя бы на одной из полок храните полотенца Luke_starkiller34 пользовательница Reddit

Еще один пользователь посоветовал тренировать осознанное отношение к интимным процессам.

Когда целуете ее, целуйте, а не думайте об ипотеке, игре в гольф или о том, захочет ли она попробовать анал. Будьте в моменте, погрузитесь в запахи, звуки, чувственность партнерши. Понадобится практика, потому что рандомные мысли легко застревают в голове, особенно если вы в долгих отношениях, и безумная страсть прошла. Но поверьте, оно того стоит FratBoyGene пользователь Reddit

Другой мужчина дал практический совет по обращению с пенисом во время секса.

Когда вы внутри партнерши, напрягите член, как если бы хотели сжать анус. Тогда кончик будет упираться в самые нужные точки внутри партнерши, и oргазм будет мощным joblo619 пользователь Reddit

Ранее женщины рассказали на форуме Reddit о сексуальных фантазиях, которые они предпочитают держать в секрете от мужей. Одна из них призналась, что хочет смотреть, как ее супруг мастурбирует.