Мужчины и женщины поделились необычными секс-лайфхаками
Мужчины и женщины на форуме Reddit обсудили секс-лайфхаки, которые применяют в постели. Распространенными и необычными способами сделать половую жизнь лучше они поделились в разделе AskReddit.
Многие пользователи указали на очевидные приемы, например, не менять скорость и метод воздействия на клитор, когда женщина говорит, что готова кончить. Но есть и более неочевидные подсказки — в частности, о личной гигиене.
Если у вас стоят тумбочки по сторонам кровати, хотя бы на одной из полок храните полотенца
Еще один пользователь посоветовал тренировать осознанное отношение к интимным процессам.
Когда целуете ее, целуйте, а не думайте об ипотеке, игре в гольф или о том, захочет ли она попробовать анал. Будьте в моменте, погрузитесь в запахи, звуки, чувственность партнерши. Понадобится практика, потому что рандомные мысли легко застревают в голове, особенно если вы в долгих отношениях, и безумная страсть прошла. Но поверьте, оно того стоит
Другой мужчина дал практический совет по обращению с пенисом во время секса.
Когда вы внутри партнерши, напрягите член, как если бы хотели сжать анус. Тогда кончик будет упираться в самые нужные точки внутри партнерши, и oргазм будет мощным
Ранее женщины рассказали на форуме Reddit о сексуальных фантазиях, которые они предпочитают держать в секрете от мужей. Одна из них призналась, что хочет смотреть, как ее супруг мастурбирует.