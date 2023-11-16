Женщины рассказали о тайных от мужей сексуальных фантазиях

Женщины рассказали на форуме Reddit о сексуальных фантазиях, которые они предпочитают держать в секрете от мужей. Своими тайными желаниями они поделились в разделе AskReddit.

Одна из женщин призналась, что хочет смотреть, как ее муж мастурбирует.

Или пусть хотя бы расскажет, как он это делает. Мне кажется, его смущает эта тема

lagomorphed пользовательница Reddit

Несколько девушек заявили, что хотели бы простимулировать у себя выработку грудного молока, чтобы кормить им партнеров.

У нас были взрывные, потрясающие оргазмы, когда я кормила грудью. Соски были такими чувствительными, ему нравился вкус молока. Я могла кончить от одной стимуляции сосков. Думаю, ему бы понравилось, если бы я снова начала лактацию (детей у нас больше не будет), но не хочу, чтобы он думал, что я странная

Igotshiptodotoday пользовательница Reddit

Я хочу принять таблетки для стимуляции выработки молока, чтобы муж сосал его, когда захочет CrystalKirlia пользовательница Reddit

При этом некоторые мечты оказались заведомо фантастическими.

Хотела бы, чтобы он занимался со мной сексом, а я бы сосала член его клону. Не хочу секса втроем с кем-то другим punkrawksox пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали на Reddit о главных в жизни разочарованиях в постели. Многие пользователи посочувствовали мужчине, который рассказал, как принимал лекарства, препятствующие эрекции и получению сексуального удовлетворения.