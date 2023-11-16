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05:10, 16 ноября 2023Забота о себе

Женщины рассказали о тайных от мужей сексуальных фантазиях

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Женщины рассказали на форуме Reddit о сексуальных фантазиях, которые они предпочитают держать в секрете от мужей. Своими тайными желаниями они поделились в разделе AskReddit.

Одна из женщин призналась, что хочет смотреть, как ее муж мастурбирует.

Или пусть хотя бы расскажет, как он это делает. Мне кажется, его смущает эта тема

lagomorphedпользовательница Reddit

Несколько девушек заявили, что хотели бы простимулировать у себя выработку грудного молока, чтобы кормить им партнеров.

У нас были взрывные, потрясающие оргазмы, когда я кормила грудью. Соски были такими чувствительными, ему нравился вкус молока. Я могла кончить от одной стимуляции сосков. Думаю, ему бы понравилось, если бы я снова начала лактацию (детей у нас больше не будет), но не хочу, чтобы он думал, что я странная

Igotshiptodotodayпользовательница Reddit

Я хочу принять таблетки для стимуляции выработки молока, чтобы муж сосал его, когда захочет

CrystalKirliaпользовательница Reddit
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При этом некоторые мечты оказались заведомо фантастическими.

Хотела бы, чтобы он занимался со мной сексом, а я бы сосала член его клону. Не хочу секса втроем с кем-то другим

punkrawksoxпользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали на Reddit о главных в жизни разочарованиях в постели. Многие пользователи посочувствовали мужчине, который рассказал, как принимал лекарства, препятствующие эрекции и получению сексуального удовлетворения.

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      Александра Лисица
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