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08:30, 14 ноября 2023Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали о главных сексуальных разочарованиях

Фото: BGStock72 / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины рассказали на форуме Reddit о главных в жизни разочарованиях в постели. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие пользователи посочувствовали мужчине, который рассказал, как принимал лекарства, препятствующие эрекции и получению сексуального удовлетворения.

Мы с бывшей девушкой развлекались, но она отказывалась сдаваться и все продолжала пытаться помочь мне орально. У меня случился оргазм без эрекции. Вот что значит разочарование

Camo_Toahпользователь Reddit

Еще один комментатор как самый разочаровывающий вспомнил секс с девушкой, у которой возникла необычная просьба в постели.

Я годами был влюблен в прекрасную девушку, просто десять из десяти. Однажды мы случайно столкнулись в баре, отправились вместе домой, а потом... Во время секса она попросила наблевать ей в рот

Important-Anybody-74пользователь Reddit
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Парень снял штаны, а потом стал рыдать из-за того, что он необрезанный. Я полночи его успокаивала. Очень удивилась, ведь я ничего об этом не сказала

Battyuterusbabeпользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали на форуме Reddit, чем им нравится красивое белье на партнершах. Один из комментаторов назвал причиной пробудившейся в нем любви к сексуальному белью долгий опыт отношений с женщиной.

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      Александра Лисица
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