Мужчины и женщины рассказали о главных сексуальных разочарованиях

Мужчины и женщины рассказали на форуме Reddit о главных в жизни разочарованиях в постели. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие пользователи посочувствовали мужчине, который рассказал, как принимал лекарства, препятствующие эрекции и получению сексуального удовлетворения.

Мы с бывшей девушкой развлекались, но она отказывалась сдаваться и все продолжала пытаться помочь мне орально. У меня случился оргазм без эрекции. Вот что значит разочарование Camo_Toah пользователь Reddit

Еще один комментатор как самый разочаровывающий вспомнил секс с девушкой, у которой возникла необычная просьба в постели.

Я годами был влюблен в прекрасную девушку, просто десять из десяти. Однажды мы случайно столкнулись в баре, отправились вместе домой, а потом... Во время секса она попросила наблевать ей в рот Important-Anybody-74 пользователь Reddit

Одна из женщин пожаловалась на то, что ей пришлось успокаивать неуверенного в себе партнера.

Парень снял штаны, а потом стал рыдать из-за того, что он необрезанный. Я полночи его успокаивала. Очень удивилась, ведь я ничего об этом не сказала Battyuterusbabe пользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали на форуме Reddit, чем им нравится красивое белье на партнершах. Один из комментаторов назвал причиной пробудившейся в нем любви к сексуальному белью долгий опыт отношений с женщиной.