Мужчины рассказали о причинах любви к красивому белью партнерш

Мужчины рассказали на форуме Reddit, чем им нравится красивое белье на партнершах. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit.

Один из комментаторов назвал причиной пробудившейся в нем любви к сексуальному белью долгий опыт отношений с партнершей.

По прошествии определенного времени нижнее белье начинает особенно выглядеть поверх обнаженного тела (хотя оно красиво и совсем обнаженным), поэтому оно остается надетым как можно дольше. К тому же оно красивое, кому не нравится смотреть на красивые вещи

DonaldTrumpsScrotum пользователь Reddit

Еще один мужчина признался, что белье на супруге заставляет его быть внимательнее к ней в постели.

Со мной она всегда кончает. А когда на ней нравящееся мне белье, я знаю, что она хочет особого секса. Я долго дразню ее, использую игрушки и, надеюсь, оргазм она получает несколько раз. Мне нравятся такие ночи, и красивое белье я покупаю для нее сам ThrowawayNameNotDave пользователь Reddit

Другой комментатор заявил, что любит заниматься сексом с женой, когда белье все еще на ней.

Никогда не снимаю его, она ведь так изумительно выглядит в нем. Так что все делаю, сдвинув белье. Если грудь выпадает из лифчика во время секса, мне очень нравится, но я предпочитаю, чтобы красивые кружева оставались на месте TrialAndAaron пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit, обращавшиеся к услугам проституток, рассказали о своем опыте. Один из комментаторов рассказал, что в азиатский массажный салон, оказавшийся борделем, его пригласили друзья после посещения стриптиз-клуба, и работница салона удивила его, завязав ему шнурки.