Обращавшиеся к проституткам мужчины рассказали о своем опыте

Пользователи форума Reddit, обращавшиеся к услугам проституток, рассказали о своем опыте. Что заставило их платить за секс и что из этого вышло, мужчины вспомнили в разделе AskReddit.

Один из комментаторов рассказал, что в азиатский массажный салон, оказавшийся борделем, его пригласили друзья после посещения стриптиз-клуба.

Не помню, каким был секс, но когда мы закончили, она завязала мне ботинки. До сих пор думаю, как это было мило с ее стороны kuzism пользователь Reddit

Еще одного мужчину также уговорили воспользоваться услугой проститутки друзья во время совместного отпуска.

Она разделась, сделала мне минет в презервативе. У меня не было эрекции, так что мы час проболтали о том, как она из Италии попала в Германию. Когда я вышел, мои друзья уже уехали, я уронил телефон и сломал его. Не мог найти дорогу домой, и 20-минутный путь занял два часа bbrandi98 пользователь Reddit

Автор другого комментария признался, что решил потерять с эскортницей девственность, когда ему было 29 лет, поскольку у него были проблемы с общением с женщинами.

Меня либо отвергают, либо френдзонят. Я чувствовал себя ущербным, не был уверен в себе. Дважды платил за секс, и это лучшее, что я мог придумать. Девушки были очень добры, кажется, они поняли, что я неопытен, мы хорошо провели время и много говорили. Жалею лишь о том, что так долго ждал

maximus_jackfruit пользователь Reddit

Ранее уролог и специалист по мужскому сексуальному и репродуктивному здоровью Джастин Хоуман посоветовал мужчинам, у которых возникли проблемы с эрекцией, прекратить романы на стороне. Если отношения с любовницей продолжаются, предупредил он, со временем чувство вины может превратиться в тревогу и беспокойство, которые разрушительны для потенции.