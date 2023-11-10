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05:10, 10 ноября 2023Забота о себе

Обращавшиеся к проституткам мужчины рассказали о своем опыте

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

Пользователи форума Reddit, обращавшиеся к услугам проституток, рассказали о своем опыте. Что заставило их платить за секс и что из этого вышло, мужчины вспомнили в разделе AskReddit.

Один из комментаторов рассказал, что в азиатский массажный салон, оказавшийся борделем, его пригласили друзья после посещения стриптиз-клуба.

Не помню, каким был секс, но когда мы закончили, она завязала мне ботинки. До сих пор думаю, как это было мило с ее стороны

kuzismпользователь Reddit

Еще одного мужчину также уговорили воспользоваться услугой проститутки друзья во время совместного отпуска.

Она разделась, сделала мне минет в презервативе. У меня не было эрекции, так что мы час проболтали о том, как она из Италии попала в Германию. Когда я вышел, мои друзья уже уехали, я уронил телефон и сломал его. Не мог найти дорогу домой, и 20-минутный путь занял два часа

bbrandi98пользователь Reddit
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Автор другого комментария признался, что решил потерять с эскортницей девственность, когда ему было 29 лет, поскольку у него были проблемы с общением с женщинами.

Меня либо отвергают, либо френдзонят. Я чувствовал себя ущербным, не был уверен в себе. Дважды платил за секс, и это лучшее, что я мог придумать. Девушки были очень добры, кажется, они поняли, что я неопытен, мы хорошо провели время и много говорили. Жалею лишь о том, что так долго ждал

maximus_jackfruitпользователь Reddit

Ранее уролог и специалист по мужскому сексуальному и репродуктивному здоровью Джастин Хоуман посоветовал мужчинам, у которых возникли проблемы с эрекцией, прекратить романы на стороне. Если отношения с любовницей продолжаются, предупредил он, со временем чувство вины может превратиться в тревогу и беспокойство, которые разрушительны для потенции.

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      Александра Лисица
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