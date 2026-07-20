SpaceX анонсировала новый испытательный полет Starship

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX анонсировала новый испытательный полет прототипа космического корабля Starship.
Тринадцатое по счету полетное испытание ожидается 23 июля, 90-минутное окно пуска откроется в 17:45 (01:45 24 июля по московскому времени).
Запуск должен был состояться 16 июля, однако в последний момент SpaceX отменила старт на этапе запуска двигателей.
Как сообщил основатель компании Илон Маск, некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска.