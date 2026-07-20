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02:22, 20 июля 2026Наука и техника

SpaceX анонсировала новый испытательный полет Starship

SpaceX анонсировала новый испытательный полет Starship 23 июля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liu Jie / Globallookpress.com

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX анонсировала новый испытательный полет прототипа космического корабля Starship.

Тринадцатое по счету полетное испытание ожидается 23 июля, 90-минутное окно пуска откроется в 17:45 (01:45 24 июля по московскому времени).

Запуск должен был состояться 16 июля, однако в последний момент SpaceX отменила старт на этапе запуска двигателей.
Как сообщил основатель компании Илон Маск, некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска.

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