В Британии заявили о неготовности Украины к последней ракетной атаке России

Меркурис: Украинцы не успели среагировать на ракетную атаку России

Украина не смогла своевременно среагировать на последнюю атаку России на Киев. На это указал военный аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«У последнего массированного ракетного удара России по Киеву есть важная особенность (...) Все запущенные прошлой ночью по Киеву ракеты были наземного базирования. (…) Это важно, потому что эти ракеты, движущиеся со сверхзвуковой (…) или гиперзвуковой скоростью, (…) достигают своих целей с предупреждением всего за несколько минут», — сказал Меркурис.

Он добавил, что Украине было попросту нечего противопоставить этому удару. Аналитик добавил, что факт взлета бомбардировщика обычно предупреждает Киев о том, что готовится удар, а сокращение времени предупреждения сильно усложняет украинцам реагирование на удары.

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли удар по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве, области и других городах при помощи беспилотников и высокоточного оружия.