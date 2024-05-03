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00:56, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Reuters снова опубликовало статью о заявлении Лондона про удары ВСУ по России

Reuters снова опубликовало статью о словах Кэмерона об ударах Украины по России
СюжетРакетные удары по Украине:
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Thomas Peter / Reuters

Информационное агентство Reuters снова опубликовало статью с высказыванием главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по территории России британским оружием.

Цитата о праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России приводится в статье в неизменном виде.

Ранее Кэмерон заявил в беседе с агентством, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны. Позже Reuters отозвало статью с высказыванием главы МИД Великобритании.

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      Марина Совина
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