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21:13, 2 мая 2024Мир

Reuters отозвало статью о заявлении Лондона про удары Украины по России

Reuters отозвало статью о словах Кэмерона о легитимных ударах Украины по России

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Информационное агентство Reuters отозвало статью с высказыванием главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по территории России британским оружием.

«В сообщении Reuters говорится, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает прекратить помощь Украине до рассмотрения некоторых подробностей этой истории. Переработанная версия истории будет опубликована в свое время», — говорится в публикации.

Ранее Кэмерон заявил в беседе с агентством, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны.

До этого стало известно, что в ночь на четверг, 2 мая, системы противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами.

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      Евгений Силаев
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