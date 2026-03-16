Российские грузоперевозчики предупредили о росте тарифов из-за нового закона

«АвтоГрузЭкс» предупредил о росте тарифов на автоперевозки в России из-за СПОТ

Введение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), пакет документов о которой внесен в Госдуму, приведет к новым издержкам перевозчиков и росту тарифов. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» предупредил президент ассоциации «АвтоГрузЭкс», совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

По его словам, выплаты, вводимые за отслеживание транспорта, транзит и завершение контроля, обернутся для компаний расходами в сотни тысяч рублей. Для крупного автопарка речь идет о миллионах рублей в месяц.

Обязательное оснащение импортных грузов навигационными пломбами, что вносится поправками в закон о международных автоперевозках и устав железнодорожного транспорта, увеличит себестоимость их работы как минимум на десять процентов.

Филатов указал, что «АвтоГрузЭкс» в целом поддерживает создание реестра экспедиторов и перевозчиков, введение электронной накладной и другие меры, предназначенные для повышения прозрачности, поскольку более 60 процентов транспортных компаний до сих пор работают нелегально.

Однако ассоциация считает важным избежать роста затрат, так как последний может сократить положительный эффект для компаний. В том числе речь идет о предоставлении льготных условий и переходного периода, чтобы отрасль успела адаптироваться.

Такие изменения происходят на фоне роста других расходов с начала 2026 года. Например, топливо выросло в цене на 11 процентов, тарифы в системе «Платон» — на 63 процента, налог на добавленную стоимость (НДС) — на десять процентов, а утильсбор на новые тягачи — на 20 процентов.

Как предположил Филатов, в совокупности уже действующие и предлагаемые изменения увеличат тарифы на 12,5 процента, что «неизбежно скажется на конечной цене продукции на полках магазинов».

Ранее сообщалось, что в рамках СПОТ правительство намерено собрать в бюджет в 2026 году 50 миллиардов рублей косвенных налогов, в 2027-м — 100 миллиардов, а в 2028-м и далее — по 150 миллиардов рублей. Предполагается, что основной блок поправок вступит в силу с 1 июля.