Россияне начали переходить на косметику из Китая

Поставки готовой косметики и парфюмерии из Китая в Россию взлетели на 74 процента

В январе-мае 2026 года поставки готовой косметики и парфюмерии из Китая в Россию достигли 152,3 миллиона долларов, что на 74 процента выше, чем в тот же период годом ранее. По темпам роста импорт в данной категории опережает ввоз других видов товаров в три раза. Об этом со ссылкой на данные банка «Точка», изучившего статистику Главного таможенного управления КНР (GACC), пишет «Коммерсантъ».

Быстрее всего растут поставки средств по уходу за кожей лица — 54,5 миллиона долларов, плюс 95 процентов. Вторым по объему стал сегмент декоративной косметики — 34,4 миллиона долларов, плюс 54 процента, а далее идут средства для гигиены полости рта, бритья и дезодоранты — 37,6 миллиона долларов, плюс 38 процентов.

Управляющий директор ExpoVisionRus Анна Дычева-Смирнова объяснила такой взлет размещением в Китае контрактного производства российских брендов. Их привлекает скорость выпуска, широкий выбор ингредиентов и упаковки. По ее словам, Китай становится для России основным центром разработки и выпуска новой косметической продукции. Растут и поставки из Китая сырья и компонентов для косметической промышленности.

Руководитель направления закупок за границей «Точки» Александр Лебедев подтвердил, что КНР фактически замещает западные бренды, покинувшие Россию, а низкая стоимость продукции привлекает покупателей.

В июне 2026 года экспорт декоративной и уходовой косметики из Южной Кореи в Россию достиг максимальных в истории 48,8 миллиона долларов. А всего в первом полугодии азиатская республика отправила в Россию косметической продукции на 212,5 миллиона долларов.

На этом фоне Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА) обратилась в правительство за помощью, указав, что без поддержки выжить производителям будет тяжело.