Украина раскрыла размеры запасов зерна в портах

Министр продовольствия Украины Сольский заявил, что в портах находится 1,5 млн тонн зерна

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскрыл размеры запасов зерна, находящихся в портах страны. Об этом сообщает ТАСС.

«В портах заблокированы около 1,5 миллиона тонн зерна», — заявил Сольский. По его словам, всего из страны необходимо вывезти около 20 миллионов тонн, через месяц начнется уборка нового урожая. Вывоз зерна идет через западную границу.

«Логистика вывоза увеличивается каждый месяц, но этого недостаточно. Поэтому разблокирование портов — это однозначно приоритет», — добавил Сольский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна из портов. «Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно», — подчеркнул он.

Запад обвиняет Россию, которая с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, в блокировании вывоза зерна из республики. Кремль отрицает все обвинения.